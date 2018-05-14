Вспоминаем успех сине-бело-голубых вместе с участниками знаменитой кампании.
Мария Шарапова провела тренировку с Рафаэлем Надалем в Риме (видео)
Россиянка Мария Шарапова и испанец Рафаэль Надаль провели совместную тренировку в Риме.
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Россиянка Мария Шарапова и испанец Рафаэль Надаль провели совместную тренировку в Риме.
«Пару минут на корте с великим. Я очень волновалась», — написала Шарапова в своём микроблоге на сервисе Twitter.
Напомним, что оба спортсмена завершили борьбу в четвертьфинале предшествующего турнира в Мадриде.