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15:40 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова провела тренировку с Рафаэлем Надалем в Риме (видео)

Россиянка Мария Шарапова и испанец Рафаэль Надаль провели совместную тренировку в Риме.

«Пару минут на корте с великим. Я очень волновалась», — написала Шарапова в своём микроблоге на сервисе Twitter.

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Напомним, что оба спортсмена завершили борьбу в четвертьфинале предшествующего турнира в Мадриде.

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