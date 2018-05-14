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Кудрявцева и Ворацова с победы стартовали на парном турнире в Риме
Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Рената Ворацова обыграли испанки Лару Арруабаррену и румынку
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Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Рената Ворацова обыграли испанки Лару Арруабаррену и румынку
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Кудрявцева и Ворацова ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка, а их оппонентки выполнили три эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали два