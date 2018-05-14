Кудрявцева и Ворацова с победы стартовали на парном турнире в Риме

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Кудрявцева и Ворацова ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали два брейка, а их оппонентки выполнили три эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта.