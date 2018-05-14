Зверев поднялся на второе место в Чемпионской гонке АТР после победы в Мадриде
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев поднялся на второе место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев поднялся на второе место в Чемпионской гонке Ассоциации
Зверев, который в финале мадридского «Мастерса» победил австрийца Доминика Тима, на прошлой неделе располагался на пятом месте в рейтинге. Тим теперь занимает шестую строчку. Полуфиналист турнира в Мадриде Денис Шаповалов из Канады взлетел на 46 мест в Гонке и стал 22-м.
Россиянин Карен Хачанов опустился на 27-е место, Даниил Медведев — на 38-е.
Чемпионская гонка ATP, версия от 14 мая:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110 очков,
2 (5). Александр Зверев (Германия) — 2535,
3 (2). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2210,
4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2040,
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 1650,
6 (11). Доминик Тим (Австрия) — 1615,
7 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1430,
8 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380,
9 (8). Джон Изнер (США) — 1085,
10 (7). Григор Димитров (Болгария) — 1265…
27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 630…
38 (34). Даниил Медведев (Россия) — 542…
48 (45). Андрей Рублев (Россия) — 440…
66 (72). Евгений Донской (Россия) — 372.