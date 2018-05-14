Зверев поднялся на второе место в Чемпионской гонке АТР после победы в Мадриде

Зверев, который в финале мадридского «Мастерса» победил австрийца Доминика Тима, на прошлой неделе располагался на пятом месте в рейтинге. Тим теперь занимает шестую строчку. Полуфиналист турнира в Мадриде Денис Шаповалов из Канады взлетел на 46 мест в Гонке и стал 22-м.