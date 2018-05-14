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11:56 (мск), источник: Р-Спорт

Зверев поднялся на второе место в Чемпионской гонке АТР после победы в Мадриде

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев поднялся на второе место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после завоевания титула на турнире в Мадриде, сообщается на официальном сайте АТР.

Источник: Reuters

Зверев, который в финале мадридского «Мастерса» победил австрийца Доминика Тима, на прошлой неделе располагался на пятом месте в рейтинге. Тим теперь занимает шестую строчку. Полуфиналист турнира в Мадриде Денис Шаповалов из Канады взлетел на 46 мест в Гонке и стал 22-м.

Россиянин Карен Хачанов опустился на 27-е место, Даниил Медведев — на 38-е.

Чемпионская гонка ATP, версия от 14 мая:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110 очков,

2 (5). Александр Зверев (Германия) — 2535,

3 (2). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2210,

4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2040,

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 1650,

6 (11). Доминик Тим (Австрия) — 1615,

7 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1430,

8 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380,

9 (8). Джон Изнер (США) — 1085,

10 (7). Григор Димитров (Болгария) — 1265…

27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 630…

38 (34). Даниил Медведев (Россия) — 542…

48 (45). Андрей Рублев (Россия) — 440…

66 (72). Евгений Донской (Россия) — 372.

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