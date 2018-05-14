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09:07 (мск), источник: ТАСС

Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 14 мая. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 52-го на 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

Источник: Reuters

Шарапова на прошлой неделе принимала участие в турнире в Мадриде, где дошла до четвертьфинала.

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На две позиции в рейтинге поднялась еще одна россиянка Дарья Касаткина, которая также завершила выступление в Мадриде на стадии четвертьфинала.

Лидирует в рейтинге по-прежнему румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 14 мая:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270 очков.

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6845.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505.

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) -5425.

6 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5282.

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5080.

8 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4550.

9 (8). Винус Уильямс (США) — 4286.

10 (9). Слоан Стивенс (США) — 4059.

13 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2775…

29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…

31 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

39 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1238…

40 (52). Мария Шарапова (Россия) — 1223…

44 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…

85 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 758.

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