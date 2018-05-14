Федерер сместил Надаля с первого места рейтинга АТР
ТАСС, 14 мая. Швейцарец Роджер Федерер занимает первое место в обновленной версии рейтинга ассоциации
ТАСС, 14 мая. Швейцарец Роджер Федерер занимает первое место в обновленной версии рейтинга ассоциации
Федерер сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля. Третье место в рейтинге занимает Александр Зверев из Германии.
Россиянин Андрей Рублев опустился на одну позицию и находится на 32-м месте, Карен Хачанов — 36-й, Даниил Медведев — 50-й, Евгений Донской поднялся на 13 сточек и занимает 77-е место.
Рейтинг ATP от 14 мая:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670 очков.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7950.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6015.
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4770.
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4540.
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3660.
8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545.
9 (9). Джон Изнер (США) — 3305.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930..
32 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1407…
36 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255…
50 (51). Даниил Медведев (Россия) — 1009…
77 (90). Евгений Донской (Россия) — 726.