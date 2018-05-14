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08:00 (мск), источник: ТАСС

Федерер сместил Надаля с первого места рейтинга АТР

ТАСС, 14 мая. Швейцарец Роджер Федерер занимает первое место в обновленной версии рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая опубликована на сайте организации.

Источник: AP 2018

Федерер сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля. Третье место в рейтинге занимает Александр Зверев из Германии.

Россиянин Андрей Рублев опустился на одну позицию и находится на 32-м месте, Карен Хачанов — 36-й, Даниил Медведев — 50-й, Евгений Донской поднялся на 13 сточек и занимает 77-е место.

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Рейтинг ATP от 14 мая:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670 очков.

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7950.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6015.

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870.

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4770.

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4540.

7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3660.

8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545.

9 (9). Джон Изнер (США) — 3305.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930..

32 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1407…

36 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255…

50 (51). Даниил Медведев (Россия) — 1009…

77 (90). Евгений Донской (Россия) — 726.

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