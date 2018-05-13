Макарова снялась с турнира в Риме в одиночном разряде из-за вирусной инфекции

В первом раунде она должна была сыграть с немкой Анжеликой Кербер (11). В турнирной сетке Екатерину заменила представительница Казахстана Зарина Дияс, которая проиграла в финале квалификации. При этом с парных соревнований, где Макарова и Елена Веснина, посеянные под первым номером, должны стартовать со второго круга, Екатерина пока не снималась.