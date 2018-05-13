Надаль запросил миллион евро за выступление на турнире ATP 500 в Вене

«Нам нужен новый приток денег, а у Азии большой рынок. Отмечу, что если Надаль сыграет, то нам придётся превысить лимит в четыре миллиона евро, который заложен на приглашения игроков», — сказал директор турнира, Хервиг Страка.

Предполагается, что также в Вене могут сыграть Григор Димитров, Ник Кирьос и Энди Маррей. Также велись переговоры с Александром Зверевым, но в итоге Страка заявил, что он просит слишком большую сумму за участие.