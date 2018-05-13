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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль запросил миллион евро за выступление на турнире ATP 500 в Вене

Испанец Рафаэль Надаль запросил миллион евро за выступление на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия), который проходит в конце октября параллельно с соревнованиями в Базеле (Швейцария).

Источник: AP 2018

Помимо Надаля, турнир ведёт переговоры с Новаком Джоковичем, Чхун Хёном и Кеем Нисикори. Об этом сообщает Tennis World USA.

«Нам нужен новый приток денег, а у Азии большой рынок. Отмечу, что если Надаль сыграет, то нам придётся превысить лимит в четыре миллиона евро, который заложен на приглашения игроков», — сказал директор турнира, Хервиг Страка.
Предполагается, что также в Вене могут сыграть Григор Димитров, Ник Кирьос и Энди Маррей. Также велись переговоры с Александром Зверевым, но в итоге Страка заявил, что он просит слишком большую сумму за участие.

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