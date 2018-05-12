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11:33 (мск), источник: Р-Спорт

Кубок Дэвиса нового формата может пройти в Мадриде или во Франции в следующем году

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Первый теннисный турнир, основанный на видоизмененном Кубке Дэвиса, может пройти в Мадриде или во Франции в следующем году, сообщает агентство Рейтер.

Источник: AP 2018

В феврале Международная федерация теннис (ITF) объявила о серьезном изменении формата Кубка Дэвиса, произошедшего по инициативе инвестиционной компании Kosmos, которую возглавляет футболист Жерар Пике. Согласно планам, в турнире выступят 16 команд Мировой группы и еще две сборные, которые будут выбраны дополнительно. Формат турнира включает в себя групповой этап и раунд плей-офф, который будет начинаться с четвертьфинала. Предполагается, что турнир под названием World Cup of Tennis Finals будет проходить в ноябре в течение недели.

В пятницу представители Федерации тенниса Испании (RFET) провели встречу с Пике, в ходе которой обсуждались дальнейшие планы по организации турнира. «Мы просматриваем варианты формулы турнира, согласно которой четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут проводиться в Мадриде или во Франции,» — сказал президент Федерации тенниса Испании Мигель Диас.

«У нас было несколько встреч с Жераром Пике, и у нас будет еще одна. Мы изучаем окончательный формат турнира и еще ничего не решено. Мы примем решение на нашем заседании правления в конце мая», — добавил он.

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