Кубок Дэвиса нового формата может пройти в Мадриде или во Франции в следующем году

Источник: AP 2018

В феврале Международная федерация теннис (ITF) объявила о серьезном изменении формата Кубка Дэвиса, произошедшего по инициативе инвестиционной компании Kosmos, которую возглавляет футболист Жерар Пике. Согласно планам, в турнире выступят 16 команд Мировой группы и еще две сборные, которые будут выбраны дополнительно. Формат турнира включает в себя групповой этап и раунд плей-офф, который будет начинаться с четвертьфинала. Предполагается, что турнир под названием World Cup of Tennis Finals будет проходить в ноябре в течение недели.

В пятницу представители Федерации тенниса Испании (RFET) провели встречу с Пике, в ходе которой обсуждались дальнейшие планы по организации турнира. «Мы просматриваем варианты формулы турнира, согласно которой четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут проводиться в Мадриде или во Франции,» — сказал президент Федерации тенниса Испании Мигель Диас.