Гаэль Монфис: Сказал судье, что Надаль тянет время, но тот лишь посмотрел на меня
Французский теннисист Гаэль Монфис подверг критике судью его поединка с испанцем Рафаэлем Надалем во втором раунде «Мастерса» в Мадриде.
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Французский теннисист Гаэль Монфис подверг критике судью его поединка с испанцем Рафаэлем Надалем во втором раунде «Мастерса» в Мадриде.
«Рафаэль довольно часто делает слишком большие паузы перед тем, как ввести мяч в игру. Конечно, когда счёт в его пользу, он не тянет время, но иногда такое случается. Я был зол и сказал об этом арбитру, но он никак не отреагировал на мою тираду. Я подчеркнул, что судье надо обратить внимание на действия Рафы, но в ответ тот лишь посмотрел на меня.
Безусловно, в нашем матче Надаль играл лучше. Чтобы добиться победы над ним, нужно верить в свои силы. С каждым разом я играю более уверенно и начинаю адаптироваться к грунту. Здорово начал встречу, но затем не смог поддерживать высокий темп. Рафаэль прекрасно бьёт с задней линии и потрясающе двигается. Я допустил ошибку, решив ввязаться в перестрелку сильными ударами, — приводит слова Монфиса L’Equipe.