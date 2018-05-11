Гаэль Монфис: Сказал судье, что Надаль тянет время, но тот лишь посмотрел на меня

«Рафаэль довольно часто делает слишком большие паузы перед тем, как ввести мяч в игру. Конечно, когда счёт в его пользу, он не тянет время, но иногда такое случается. Я был зол и сказал об этом арбитру, но он никак не отреагировал на мою тираду. Я подчеркнул, что судье надо обратить внимание на действия Рафы, но в ответ тот лишь посмотрел на меня.