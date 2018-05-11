Линдси Вонн — чемпионка Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в скоростном спуске
Мария Шарапова: Теннис — эгоистичный спорт
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение в четвертьфинале турнира в Мадриде.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение в четвертьфинале турнира в Мадриде.
«После
Приятно, когда можно не переживать о стиле игры и здоровье. Но так бывает не всегда. Всё всегда решают разные обстоятельства», — цитирует Марию