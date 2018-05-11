Мария Шарапова: Теннис — эгоистичный спорт

«После Индиан-Уэллсе мне было довольно трудно. Понимаю, что немногие в такой ситуации стали бы двигаться дальше. Я хочу перемен, а для этого нужно работать. Такая мотивация очень помогает. Теннис — эгоистичный спорт, и нужно полагаться на себя.



Приятно, когда можно не переживать о стиле игры и здоровье. Но так бывает не всегда. Всё всегда решают разные обстоятельства», — цитирует Марию пресс-служба Тура.