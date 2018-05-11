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14:24 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Теннис — эгоистичный спорт

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«После Индиан-Уэллсе мне было довольно трудно. Понимаю, что немногие в такой ситуации стали бы двигаться дальше. Я хочу перемен, а для этого нужно работать. Такая мотивация очень помогает. Теннис — эгоистичный спорт, и нужно полагаться на себя.

Приятно, когда можно не переживать о стиле игры и здоровье. Но так бывает не всегда. Всё всегда решают разные обстоятельства», — цитирует Марию пресс-служба Тура.

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