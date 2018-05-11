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13:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы Сергей Бетов и Егор Герасимов вышли в финал теннисного турнира в Узбекистане

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Сергей Бетов и Егор Герасимов стали финалистами турнира категории «Челленджер» в узбекском Карши, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем полуфинале Сергей Бетов, у которого 873-я позиция в мировом рейтинге, переиграл Карлоса Болуду-Пуркисса, занимающего 275-е место — 7:6 (7:3), 6:1.

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Егор Герасимов (236-й номер рейтинга АТР) в своем полуфинале встречался с турецким теннисистом Джемом Илькелем (258) и победил в двух сетах на тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Чисто белорусский решающий поединок соревнований в Карши с призовым фондом $75 тыс. состоится 12 мая.

В полуфинале парного разряда турнира в южнокорейском Кимчхоне белорусский теннисист Александр Бурый и Пэн Сяньинь (Китайский Тайбэй) проиграли братьям Санчаю и Сончату Ративатана из Таиланда — 6:3, 3:6, 4:10.

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