Касаткина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде
ТАСС, 11 мая. Россиянка Дарья Касаткина проиграла Петре Квитовой из Чехии в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде (призовой фонд — $6,7 млн).
ТАСС, 11 мая. Россиянка Дарья Касаткина проиграла Петре Квитовой из Чехии в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде (призовой фонд — $6,7 млн).
Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Квитовой, посеянной под 10-м номером. 21-летняя Касаткина имела 14-й номер посева, в предыдущем раунде турнира она обыграла третью «ракетку» мира, испанку Гарбинье Мугурусу.
В полуфинале Квитова сыграет с соотечественницей Каролиной Плишковой (6).
Турнир в Мадриде наряду с турнирами в
Соревнования в столице Испании завершатся 13 мая.