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08:32 (мск), источник: ТАСС

Касаткина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде

ТАСС, 11 мая. Россиянка Дарья Касаткина проиграла Петре Квитовой из Чехии в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде (призовой фонд — $6,7 млн).

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Квитовой, посеянной под 10-м номером. 21-летняя Касаткина имела 14-й номер посева, в предыдущем раунде турнира она обыграла третью «ракетку» мира, испанку Гарбинье Мугурусу.

В полуфинале Квитова сыграет с соотечественницей Каролиной Плишковой (6).

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является румынка Симона Халеп.

Соревнования в столице Испании завершатся 13 мая.

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