Касаткина не сумела выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Квитовой, посеянной под 10-м номером. 21-летняя Касаткина имела 14-й номер посева, в предыдущем раунде турнира она обыграла третью «ракетку» мира, испанку Гарбинье Мугурусу.

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является румынка Симона Халеп.