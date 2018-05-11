Мария Шарапова: Я должна быть к себе строга. Впереди много работы

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Мария Шарапова завершила своё выступление на турнире в Мадриде. После трёх убедительных побед в двух сетах она уступила Кики Бертенс в четвертьфинале соревнования — 6:4, 2:6, 3:6. К Марии трижды выходил её старый новый наставник Томас Хогстедт, но завести свою подопечную так и не сумел. Показалось, что во второй половине матча Шарапова подустала как физически, так и эмоционально. У россиянки плохо шла подача, количество ошибок по ходу игры стало только увеличиваться, а Бертенс, для которой грунт является самым удобным покрытием, хорошо держала мяч в корте, отвечала довольно глубоко и не позволяла Марии вернуть нити игры в свои руки.

В любом случае Шарапова провела очень хороший турнир. Россиянка подошла к нему с серией из четырёх поражений, которую наконец удалось прервать. Во всех матчах, кроме игры с Бертенс, Мария хорошо подавала, не было обилия двойных, да и настрой россиянки внушал оптимизм. Но пока Шараповой сложно на одном высоком уровне провести четыре встречи за пять дней. Она вернулась в топ-40 (впервые после 15-месячной дисквалификации) и имеет шанс попасть в посев на «Ролан Гаррос», если удачно сыграет в Риме на следующей неделе. Как сама россиянка оценивает этот турнир? Чего она ждёт от Рима и «Ролан Гаррос»? Какие книги она сейчас читает? Соберём самые интересные высказывания Марии со всех четырёх пресс-корнференций в Мадриде.

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— Как вы оцените матч с Бертенс?

— После таких встреч я понимаю, что мне ещё много над чем надо работать. Да, я могу вынести много позитивных моментов, но при этом мне надо быть к себе достаточно строгой. Я должна ожидать от себя большего, только так можно прогрессировать. Нельзя похлопывать себя по спине, тем самым успокаивая себя.

— Начало сезона выдалось для вас непростым. Вы часто проигрывали, вас мучили травмы. Наверняка вы очень рады, что сумели провести столь успешный турнир.

— Конечно. Быть здоровой — это самое главное. Мы, теннисисты, часто об этом говорим: стараться избегать травм — это действительно очень важно. Периодически все мы сталкиваемся с различными повреждениями. У всех бывают травмы или дни, когда ты просто не чувствуешь себя на 100%. Конечно, об этом не очень хочется говорить. Мне понадобилось много времени, чтобы постараться вернуть игровые кондиции образца 2016 года. Кроме того, я поменяла тренера. Я надеюсь, что эти изменения дадут положительный результат. Это не значит, что в прошлом что-то не работало, я просто верю, что можно добиться большего.

— Как вы относитесь к объединённым турнирам? Когда столько игроков, журналистов и болельщиков вы можете найти спокойное место, чтобы собраться с мыслями и приготовиться к матчу? Например, во мы видели, что вы просто сидели и читали книгу во время медиа-дня.

— Я стараюсь отключаться от происходящего. Понимаю, что вы выполняете свою работу, но у меня есть книга и более интересные дела (улыбается.). Если говорить серьёзно, то действительно важно уединиться и сфокусироваться на ближайшем матче. У каждого игрока свои ритуалы перед игрой, свои маленькие «фишечки».

— Можете рассказать, что вы сейчас читаете?

— У меня две книги. Что я вчера читала? Это была книга Алана Уотса. Как же она называется… Что-то там про ненадёжность. Как же неудобно, Александр меня убьёт (очевидно, Шарапова имела в виду своего молодого человека Александра Гилкса — Прим. ред.). Забыла, а с собой книги нет. Просто выпало из головы. В общем, я читаю это и ещё книгу Тревора Ноя.

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— «Мудрость ненадёжности».

— Точно! Подарю вам коробочку моих конфет (улыбается.). Я пока на середине книги, так что не могу сказать, что я о ней думаю. А какое ваше мнение?

— А я не читал.

— Как же вы узнали её название?

— Просто ввёл в поисковик.

— Ах вы читер! На самом деле книга рассказывает о том, что нужно жить здесь и сейчас, не надо постоянно смотреть в свой телефон. А вы как раз залезли в него, чтобы узнать название. Но конфеты я вам всё равно подарю (улыбается.).

— Год назад, когда вы выступали в Мадриде, вы не знали, получите ли «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос» или нет. Теперь вы точно знаете, что попадаете в основную сетку. На этом турнире вы добивались больших успехов. В этом сезоне вы выступаете не лучшим образом, но наверняка вы всё равно ставите перед собой определённые цели?

— Всегда надо находить цель и к ней стремиться. Даже год назад, когда я не знала, смогу ли выступать на этих турнирах, я всё равно имела чёткие цели. Я играю в теннис с четырёх лет, и каждый день я должна верить, что могу достичь чего-то большего в жизни и карьере. Мне и любому человеку нужна мотивация. В противном случае играть очень трудно. Я уверена, что и у вас были такие моменты. Конечно, я хочу выступить на «Ролан Гаррос». Приятно, что сейчас есть определённость: если я буду здорова, то сыграю в Париже. Я упорно работала, чтобы этого добиться. Я начала возвращение с самого дна, и я не собираюсь жаловаться.

— В этом году проходит 10-й розыгрыш турнира в Мадриде на кортах Caja Magica. Вы тут побеждали в 2014 году. Что можете сказать об этом комплексе и о Мадриде в целом?

— С каждым годом я всё больше люблю этот турнир и этот город. Когда я была моложе, то не очень хорошо относилась к грунту. Со временем я стала больше любить и покрытие, и конкретно турнир в Мадриде. Когда появляется новое соревнование, то нужно время, чтобы оно стал значимым и важным. Богатая история не формируется за один день. Лично у меня уже есть приятные воспоминания о той победе 2014 года. Кроме того, у меня бывали и неприятные поражения, но это тоже часть моих воспоминаний. Например, мне очень нравится играть в Мадриде на маленьких кортах, они такие уютные и домашние.

— Вы думаете о том, что вам нужно сделать, чтобы попасть в посев на «Ролан Гаррос»? Вы не боитесь загадывать наперёд?

— Не боюсь. Я не из тех игроков, которые не смотрят в сетку или не хотят знать, с кем проводят следующий матч. У меня такого никогда не было. Конечно, мне хотелось бы попасть в посев, для этого надо выигрывать матчи. Я хочу улучшать свою игру и продолжать прогрессировать.

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— Над какими элементами игры вы работали перед Мадридом?

— Над всеми. В этом году я не очень хорошо принимаю. Ещё мне надо действовать чуть более агрессивно. В общем, есть вещи, над которыми надо работать. Я бы не хотела конкретно говорить о том, что именно я делала, хотя это не является секретом, вы можете посетить мою открытую тренировку.

— Вы вместе с Моникой Пуиг делаете очень доброе и важное дело. Вы приехали в Пуэрто-Рико с гуманитарной миссией и помогли этой стране, которая пострадала от ураганов «Ирма» и «Мария». Кроме того, вы перечисляли доходы от продажи своих конфет в помощь пострадавшим.