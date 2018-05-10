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Симона Халеп сыграет на турнире в Истбурне
Румынская теннисистка Симона Халеп выступит на соревнованиях Nature Valley International, которые пройдут с 24 по 30 июня в Истбурне.
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Румынская теннисистка Симона Халеп выступит на соревнованиях Nature Valley International, которые пройдут с 24 по 30 июня в Истбурне.
Помимо первой ракетки мира Халеп, своё участие в турнире подтвердила, в частности, датчанка Каролин Возняцки, занимающая второе место в мировой классификации.