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14:54 (мск), источник: GoTennis.ru

Симона Халеп сыграет на турнире в Истбурне

Румынская теннисистка Симона Халеп выступит на соревнованиях Nature Valley International, которые пройдут с 24 по 30 июня в Истбурне.

Источник: Reuters

Помимо первой ракетки мира Халеп, своё участие в турнире подтвердила, в частности, датчанка Каролин Возняцки, занимающая второе место в мировой классификации.

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