Серена Уильямс: Я всегда стремилась быть лучшей, такой уж я человек

«Была очень рада вновь выйти на корт, ведь последний раз я была там ещё на прошлогоднем Australian Open. Хочется играть более спокойно, не зацикливаться на результате. Я всегда стремилась быть лучшей, такой уж я человек. Мне постоянно нужны новые вызовы.

Меня продолжают спрашивать, зачем я всё ещё играю. Люди всегда интересовались нашей с Винус мотивацией. Когда мне диагностировали лёгочную эмболию, я не выступала в течение девяти месяцев, но потом всё равно вернулась. Конечно, я не сразу стала претендовать на титулы «мэйджоров», но преодолевая трудности, ты становишься сильнее. Поражения не менее ценны, чем победы. Нужно всегда биться до конца.