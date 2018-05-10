Серена Уильямс: Я всегда стремилась быть лучшей, такой уж я человек
Американская теннисистка Серена Уильямс в очередной серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о своём возвращении в Тур.
Американская теннисистка Серена Уильямс в очередной серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о своём возвращении в Тур.
«Была очень рада вновь выйти на корт, ведь последний раз я была там ещё на прошлогоднем Australian Open. Хочется играть более спокойно, не зацикливаться на результате. Я всегда стремилась быть лучшей, такой уж я человек. Мне постоянно нужны новые вызовы.
Меня продолжают спрашивать, зачем я всё ещё играю. Люди всегда интересовались нашей с Винус мотивацией. Когда мне диагностировали лёгочную эмболию, я не выступала в течение девяти месяцев, но потом всё равно вернулась. Конечно, я не сразу стала претендовать на титулы «мэйджоров», но преодолевая трудности, ты становишься сильнее. Поражения не менее ценны, чем победы. Нужно всегда биться до конца.
Почти половину «Шлемов» я выиграла после тридцати лет. Почему же в 36 и после рождения дочери я должна желать меньшего? Я не привыкла к этому, — подчеркнула Серена.