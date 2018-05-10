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13:25 (мск), источник: GoTennis.ru

Серена Уильямс: Я всегда стремилась быть лучшей, такой уж я человек

Американская теннисистка Серена Уильямс в очередной серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о своём возвращении в Тур.

«Была очень рада вновь выйти на корт, ведь последний раз я была там ещё на прошлогоднем Australian Open. Хочется играть более спокойно, не зацикливаться на результате. Я всегда стремилась быть лучшей, такой уж я человек. Мне постоянно нужны новые вызовы.

Меня продолжают спрашивать, зачем я всё ещё играю. Люди всегда интересовались нашей с Винус мотивацией. Когда мне диагностировали лёгочную эмболию, я не выступала в течение девяти месяцев, но потом всё равно вернулась. Конечно, я не сразу стала претендовать на титулы «мэйджоров», но преодолевая трудности, ты становишься сильнее. Поражения не менее ценны, чем победы. Нужно всегда биться до конца.

Почти половину «Шлемов» я выиграла после тридцати лет. Почему же в 36 и после рождения дочери я должна желать меньшего? Я не привыкла к этому, — подчеркнула Серена.

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