Мария Шарапова: Благодаря Хогстедту я снова с радостью хожу на тренировки
Российская теннисистка Мария Шарапова, ставшая четвертьфиналисткой турнира в Мадриде, рассказала о своей работе с Томасом Хогстедтом.
Российская теннисистка Мария Шарапова, ставшая четвертьфиналисткой турнира в Мадриде, рассказала о своей работе с Томасом Хогстедтом.
«Не вижу ничего страшного в непопадании в посев на Открытом чемпионате Франции. Я не смотрю на сетки и мне не особо интересно, с кем предстоит сыграть. Для меня это никогда не было проблемой.
Разумеется, будет здорово, если я окажусь в числе сеяных. Если я буду выигрывать матчи, то добьюсь этой цели. Однако на данный момент я лишь прошла в четвертьфинал. Мне нужно продолжать прогрессировать, чтобы выйти на более высокие позиции.
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Мне нравится то, чем я занимаюсь на тренировках. Томас прекрасно меня понимает, ведь у нас уже был хороший опыт совместной работы. Кроме того, он тренировал других спортсменок, и это тоже помогает. Пожалуй, если после стольких лет находится специалист, благодаря которому ты каждое утро с радостью идёшь на занятие, то это замечательно, — приводит слова Шараповой