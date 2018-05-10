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09:50 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Благодаря Хогстедту я снова с радостью хожу на тренировки

Российская теннисистка Мария Шарапова, ставшая четвертьфиналисткой турнира в Мадриде, рассказала о своей работе с Томасом Хогстедтом.

«Не вижу ничего страшного в непопадании в посев на Открытом чемпионате Франции. Я не смотрю на сетки и мне не особо интересно, с кем предстоит сыграть. Для меня это никогда не было проблемой. Кто-то тебе в любом случае будет противостоять.

Разумеется, будет здорово, если я окажусь в числе сеяных. Если я буду выигрывать матчи, то добьюсь этой цели. Однако на данный момент я лишь прошла в четвертьфинал. Мне нужно продолжать прогрессировать, чтобы выйти на более высокие позиции.

Я по-прежнему остаюсь реалисткой и осознаю, что для перемен в игре нужно время. Конечно, я часто бываю нетерпеливой. Люблю узнавать что-то новое. Мне кажется, Хогстедт отлично проявляет себя в этом аспекте.

Мне нравится то, чем я занимаюсь на тренировках. Томас прекрасно меня понимает, ведь у нас уже был хороший опыт совместной работы. Кроме того, он тренировал других спортсменок, и это тоже помогает. Пожалуй, если после стольких лет находится специалист, благодаря которому ты каждое утро с радостью идёшь на занятие, то это замечательно, — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

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