Шарапова: В игре с Младенович я делала правильные вещи

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Шарапова в среду в матче третьего круга турнира в Мадриде победила Младенович со счетом 6:3, 6:4.

«Я чувствовала, что делала правильные вещи. Несмотря на медленный старт, я оставалась позитивной. Я чувствовала, что делала правильные вещи, и продолжала это делать. Я чувствовала, что принимала подачу гораздо лучше, чем раньше, что немного облегчило мне жизнь», — цитирует Шарапову сайт WTA.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Шарапова сыграет с голландкой Кики Бертенс.