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08:05 (мск), источник: Р-Спорт

Шарапова: В игре с Младенович я делала правильные вещи

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в игре с француженкой Кристиной Младенович на турнире в Мадриде делала правильные вещи.

Источник: Reuters

Шарапова в среду в матче третьего круга турнира в Мадриде победила Младенович со счетом 6:3, 6:4.

«Я чувствовала, что делала правильные вещи. Несмотря на медленный старт, я оставалась позитивной. Я чувствовала, что делала правильные вещи, и продолжала это делать. Я чувствовала, что принимала подачу гораздо лучше, чем раньше, что немного облегчило мне жизнь», — цитирует Шарапову сайт WTA.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Шарапова сыграет с голландкой Кики Бертенс.

«Я мало знаю о ней. Я видела несколько ее матчей, немного поговорила с (тренером) Томасом Хогстедтом. Это всегда интересно, когда ты только заканчиваешь с одним соперником, и меньше чем через 24 часа тебе уже встречаться со следующим», — отметила Шарапова.

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