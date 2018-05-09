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22:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова взяла реванш у хейтерши

Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв одного из своих критиков.

Источник: Спорт-Экспресс

Мария ШАРАПОВА (Россия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:3, 6:4

В карьере пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой были и более тяжелые матчи, чем в третьем круге «Премьера» в Мадриде. Но таких принципиальных не было уже очень давно. Россиянка играла с француженкой Кристиной Младенович, которая едва ли не громче всех во время истории с мельдонием называла Шарапову мошенницей.

ХОГСТЕД ВЫШЕЛ ВОВРЕМЯ

А когда Мария вернулась после дисквалификации, именно Младенович обыграла ее в полуфинале турнира в Штутгарте. Конечно, Шараповой очень хотелось взять у натурализованной сербки реванш за все. На пути к очной встрече Шарапова обыграла румынок Бузарнеску и Бегу, а Младенович — бельгийку Вандеваге и китаянку Чжан.

И первый же гейм в первом сете на своей подаче Шарапова проиграла. Она очень торопилась завершить розыгрыши, стараясь уложиться в пару ударов, а если ударов было чуть больше — следовали ошибки. Мария билась за каждый мяч, отыграла три брейк-пойнта, но четвертый Младенович реализовала.

Затем французская теннисистка уверенно взяла свою подачу и поборолась на подаче россиянки, однако повести 3:0 ей не удалось — гейм остался за Марией. Шарапова после этого гейма попросила арбитра вызвать на корт Томаса Хогстеда, своего нового старого тренера.

Он спокойно объяснил Марии, что не нужно торопиться, постараться затягивать розыгрыши, играть через центр и подавать с первого мяча. Хогстед вышел вовремя. Точнее, это Шарапова тонко почувствовала, что помощь ей просто необходима. Она проиграла следующий гейм, но затем выиграла пять подряд.

Ключевым стал восьмой гейм, в концовке которого Младенович на своей подаче допустила две двойных ошибки. Завершить сет на своей подаче было для Шараповой делом техники, хотя два сетбола сопернице отыграть удалось. Однако против эйса россиянки теннисистка из Франции сделать уже ничего не могла.

Статистика первой партии была для Шараповой фантастической: невынужденных ошибок было больше, но при этом три эйса, при отсутствии таковых у соперницы, всего две двойных ошибки, невероятный процент попадания первым мячом и в три раза больше «виннерсов». А еще Мария показала, что находится в великолепной физической форме. Она лишь раз не успела за укороченным мячом, но все остальные уверенно выиграла.

ШЕСТЬ ПОДАЧ НАВЫЛЕТ

Во втором сете шла упорнейшая борьба. У Шараповой было больше шансов взять чужую подачу, но мешало огромное желание выиграть одним ударом. Так продолжалось до седьмого гейма, который и стал решающим. Причем произошло все довольно неожиданно.

Младенович уверенно вела 40:15, но допустила двойную ошибку, а потом уступила и в розыгрыше. 22-я ракетка мира еще раз вышла вперед, но удержать подачу не смогла. Шарапова вцепилась в этот гейм мертвой хваткой, дотерпела и сделала брейк. Перерыв между геймами позволил россиянке настроиться на свою подачу, которую она взяла под ноль.

На чужой подаче Шарапова не стала отдавать все силы, попытавшись пару раз очень остро принять по линии, но неудачно, а в десятом гейме на своей подаче с первого же матчбола добилась победы. За вторую партию Мария шесть раз подала навылет, причем всякий раз — в самые нужные моменты, а всего за игру сделала девять эйсов при трех двойных. Пока, конечно, это еще не та Шарапова, которая побеждала в Мадриде в 2014-м и играла в финале годом ранее, но по ходу турнира она играет все лучше и лучше.

Ее следующей соперницей в столице Испании станет голландка Кики Бертенс, которая довольно неожиданно разгромила вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:2, 6:2.

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