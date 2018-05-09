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22:23 (мск), источник: ТАСС

Шарапова обыграла Младенович и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде

ТАСС, 9 мая. Россиянка Мария Шарапова со счетом 6:3, 6:4 одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде. Общий призовой фонд соревнований — $7,4 млн.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Теннисистки встречались друг с другом в третий раз, перед матчем в Мадриде счет в противостоянии был равный — 1:1. Таким образом, Шарапова во второй раз в карьере обыграла Младенович.

В четвертьфинале 31-летняя россиянка сыграет с голландкой Кики Бертенс, которая в матче третьего круга одержала победу над датчанкой Каролин Возняцки, посеянной на турнире под вторым номером.

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является румынка Симона Халеп.

Шарапова побеждала на турнире в Мадриде в 2014 году, тогда в финале она обыграла Халеп (1:6, 6:2, 6:3). В 2013 году он дошла до финала, но уступила американке Серене Уильямс (1:6, 4:6). Соревнования в столице Испании завершатся 13 мая.

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