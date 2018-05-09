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Новак Джокович: Меня никто не заставляет приезжать на турниры
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение во втором круге турнира в Мадриде.
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение во втором круге турнира в Мадриде.
«Я разочарован этим результатом. Но прогресс уже заметен. Понятно, что некоторые моменты мне
Да, я разочарован. Но это не конец света. Продолжу играть, потому что обожаю теннис. Меня никто не заставляет приезжать на турниры», — цитирует Новака