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19:34 (мск), источник: GoTennis.ru

Новак Джокович: Меня никто не заставляет приезжать на турниры

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение во втором круге турнира в Мадриде.

«Я разочарован этим результатом. Но прогресс уже заметен. Понятно, что некоторые моменты мне по-прежнему не удаются, но я буду продолжать работать. Каждый матч помогает мне стать лучше. Нужно развиваться на каждом крупном турнире.

Да, я разочарован. Но это не конец света. Продолжу играть, потому что обожаю теннис. Меня никто не заставляет приезжать на турниры», — цитирует Новака пресс-служба Тура.

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