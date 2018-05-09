Новак Джокович: Меня никто не заставляет приезжать на турниры

«Я разочарован этим результатом. Но прогресс уже заметен. Понятно, что некоторые моменты мне по-прежнему не удаются, но я буду продолжать работать. Каждый матч помогает мне стать лучше. Нужно развиваться на каждом крупном турнире.



Да, я разочарован. Но это не конец света. Продолжу играть, потому что обожаю теннис. Меня никто не заставляет приезжать на турниры», — цитирует Новака пресс-служба Тура.