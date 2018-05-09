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Федерер и Зверев сыграют на турнире в Галле
Стал известен заявочный список участников соревнований Gerry Weber Open, которые пройдут с 18 по 24 июня.
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Стал известен заявочный список участников соревнований Gerry Weber Open, которые пройдут с 18 по 24 июня.
В Галле, в том числе, сыграют прошлогодние финалисты Роджер Федерер, а также Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Доминик Тим, Джон Иснер, Роберто