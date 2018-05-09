Федерер и Зверев сыграют на турнире в Галле

В Галле, в том числе, сыграют прошлогодние финалисты Роджер Федерер, а также Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Доминик Тим, Джон Иснер, Роберто Баутиста-Агут, Люка Пуйе, Кеи Нишикори, Хён Чон, Филипп Кольшрайбер, Ришар Гаске, Борна Чорич и Стефанос Циципас.