Маррей может пропустить Уимблдонский турнир

Источник: Reuters

Как отмечает издание, с большой вероятностью Маррей не выступит как на турнирах в Хертогенбосе (Нидерланды, 11—17 июня ), Лондоне ( 18—24 июня ), так и на Уимблдоне ( 2—15 июля ).

Источники, близкие к команде 30-летнего теннисиста, отмечают, что наиболее реалистичным вариантом является возвращение Маррея на корт в начале августа. Существует вероятность, что он вернется к выступлениям в конце года.