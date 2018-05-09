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14:15 (мск), источник: Р-Спорт

Маррей может пропустить Уимблдонский турнир

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей может пропустить Уимблдонский турнир из-за длительных сроков восстановления после травмы бедра, сообщает Telegraph.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, с большой вероятностью Маррей не выступит как на турнирах в Хертогенбосе (Нидерланды, 11—17 июня), Лондоне (18—24 июня), так и на Уимблдоне (2—15 июля).

Источники, близкие к команде 30-летнего теннисиста, отмечают, что наиболее реалистичным вариантом является возвращение Маррея на корт в начале августа. Существует вероятность, что он вернется к выступлениям в конце года.

Энди Маррей не играл в официальных матчах с тех пор, как уступил американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона в июле 2017 года, в январе он перенес операцию на бедре.

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