Маррей может пропустить травяную часть сезона, включая Уимблдон

Издание сообщает, что после того, как Энди прервал одну из своих тренировок в Великобритании две недели назад, он почти не появлялся на тренировочной базе, а также отказался от участия в ряде спонсорских мероприятий. В связи с этим неясно, когда Маррей сумеет набрать форму, и будет ли он готов играть в июне — в том числе на Уимблдоне. Предполагалось, что Маррей вернётся на корт на турнире «челленджер» в Лафборо в конце мая, однако сейчас его участие там выглядит малореальным.