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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Маррей может пропустить травяную часть сезона, включая Уимблдон

Британец Энди Маррей может быть не готов к возвращению на корт во время травяного сезона, сообщает The Times.

Источник: Reuters

Издание сообщает, что после того, как Энди прервал одну из своих тренировок в Великобритании две недели назад, он почти не появлялся на тренировочной базе, а также отказался от участия в ряде спонсорских мероприятий. В связи с этим неясно, когда Маррей сумеет набрать форму, и будет ли он готов играть в июне — в том числе на Уимблдоне. Предполагалось, что Маррей вернётся на корт на турнире «челленджер» в Лафборо в конце мая, однако сейчас его участие там выглядит малореальным.

«На этот раз всё сложнее. У меня намного больше перепадов в моём состоянии, восстановление идёт дольше, и всё более проблематично по сравнению с травмой спины в 2013 году. То, что у меня уже была травма спины и тяжёлая операция, помогает, но та травма была проще — тогда я достаточно быстро вернулся на корт после операции», — сказал Маррей.

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