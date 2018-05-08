Надаль примет участие в турнире в Лондоне

Источник: AP 2018

На соревнованиях ожидается самый сильный состав участников за 128-летнюю историю — планируется приезд 17 игроков из топ-30 рейтинга ATP.

Помимо Надаля первую десятку рейтинга будут представлять Григор Димитров, Марин Чилич, Хуан-Мартин дель Потро, Кевин Андерсон и Давид Гоффен. Также организаторы рассчитывают, что на турнире выступит Энди Маррей, восстанавливающийся после операции на бедре. Британец не участвовал в турнирах с открытого чемпионата Австралии.

Действующим чемпионом турнира в Лондоне является Фелисьяно Лопес, который также приедет в Лондон летом. Соревнования будут проходить с 18 по 24 июня.