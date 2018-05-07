Мария Шарапова: Было непросто вносить изменения в свою команду

Шарапова в марте прекратила сотрудничество с тренером Свеном Груневелдом и начала работать с Томасом Хогстедтом. В воскресенье россиянка на турнире в Мадриде выиграла первый матч с января, а в понедельник одержала вторую победу в столице Испании, переиграв румынку Ирину-Камелию Бегу (7:5, 6:1).

«Мне потребовалось время для переоценки того, где я находилась, и в каком состоянии было мое тело. Я также внесла изменения в свою команду, это было непросто, особенно в этот период времени. Никогда не бывает плохого времени для хороших изменений. Вы надеетесь, что изменения приведут к хорошим вещам. Но не потому что прошлые вещи уже не работают, а потому что вы верите, что новые вещи привнесут хорошие изменения», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.