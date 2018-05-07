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20:53 (мск), источник: Р-Спорт

Мария Шарапова: Было непросто вносить изменения в свою команду

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ей было непросто вносить изменения в свою команду.

Источник: Reuters

Шарапова в марте прекратила сотрудничество с тренером Свеном Груневелдом и начала работать с Томасом Хогстедтом. В воскресенье россиянка на турнире в Мадриде выиграла первый матч с января, а в понедельник одержала вторую победу в столице Испании, переиграв румынку Ирину-Камелию Бегу (7:5, 6:1).

«Мне потребовалось время для переоценки того, где я находилась, и в каком состоянии было мое тело. Я также внесла изменения в свою команду, это было непросто, особенно в этот период времени. Никогда не бывает плохого времени для хороших изменений. Вы надеетесь, что изменения приведут к хорошим вещам. Но не потому что прошлые вещи уже не работают, а потому что вы верите, что новые вещи привнесут хорошие изменения», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

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