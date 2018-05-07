Шарапова снова побеждает
Мария Шарапова выиграла второй матч на турнире в Мадриде. На этот раз у Ирины Камелии Бегу — 7:5, 6:1.
Мария Шарапова выиграла второй матч на турнире в Мадриде. На этот раз у Ирины Камелии Бегу — 7:5, 6:1.
Мария ШАРАПОВА (Россия) — Ирина Камелия Бегу (Румыния) — 7:5, 6:1
В Топ-100 вышедшего в понедельник рейтинга WTA значатся семь представительниц России и шесть — Румынии, включая первую ракетку мира Симону Халеп. То есть две страны сейчас вполне равны по силам. Турниром в Мадриде, который в этом году празднует десятилетие обладанием статуса Premier Mandatory, владеет румын — Ион Тириац. Поэтому эти состязания имеют для представительниц Румынии особое значение. И часто они играют там очень успешно. У одной только Халеп в активе 13 побед подряд и два титула в Мадриде.
ХОЧУ ЛИ Я ПРОИГРЫВАТЬ В ПЕРВОМ КРУГЕ? НЕТ
По загадочному стечению обстоятельств именно с румынками выпало играть обеим оставшимся в мадридской сетке россиянкам. Дарья Касаткина во вторник проведет поединок с Сораной Кирстей, а Шараповой довелось встречаться с представительницами этой страны и в первом, и во втором круге. Накануне российская суперзвезда уверенно переиграла Михаэлу Бузарнеску — 6:4, 6:1. А после этого зажгла на
Все началось с вопроса о том, каковы ее ожидания от Roland Garros, где она должна сыграть впервые с 2015 года. В ответ россиянка выдала длинную тираду о своих желаниях и устремлениях.
— Я прекрасно осознаю, что начинаю все с самого дна. И у меня с этим все нормально. Вы спрашиваете, хочу ли я проигрывать на ранних стадиях турниров, а потом сниматься
РОКОВАЯ ОШИБКА БЕГУ
Матч с Ириной Камелией Бегу представлялся более сложным испытанием, чем воскресный с Бузарнеску. У нее такой стиль игры, что она замучает кого угодно. И за Шарапову, не имевшую в последнее время достаточно практики и подрастерявшую запас уверенности в себе, честно говоря, было тревожно. Успокаивало одно: Бегу россиянка прежде не то что ни разу не проиграла — не отдала ни одного сета. Встречались они и на мадридском грунте — там Шарапова победила с разгромным счетом 6:0, 6:3. Правда, было это шесть лет назад. Играли девушки и в Тяньцзине, где россиянка впоследствии завоевала титул — единственный пока на постмельдониевом этапе карьеры.
В этот раз все началось с проигранной россиянкой подачи. Румынка в первом сете не была настроена ничего отдавать просто так — за каждое очко Шараповой приходилось биться. И она билась — искала варианты, старалась атаковать сама. Число активно выигранных очков росло, но вместе с ними росло и количество ошибок, но тут уж ничего не поделаешь. Посягать на свою подачу в этой партии россиянка больше не позволила, а сама стала подбираться к чужой. В четвертом гейме заработала, но не реализовала
Когда казалось, что все идет к
Вторая партия, как и первая, началась с проигранной россиянкой подачи. Но на этот раз за ней последовала скрытая «баранка». Шарапова не просто сразу сделала обратный брейк, а взяла шесть геймов подряд. У Бегу с середины сета совсем расклеилась игра, и в
В третьем круге Мария сыграет с Кристиной Младенович — французской блондинкой, которая в то время, когда россиянка отбывала дисквалификацию за мельдоний, позволяла себе нелестные высказывания о ней, а потом с удовольствием обыграла в полуфинале первого после возвращения турнира в Штутгарте. В Мадриде Младенович защищает очки за прошлогодний финал, и от этого предстоящий матч обещает быть еще более интересным.