Шарапова снова побеждает

Источник: Спорт-Экспресс

Мария ШАРАПОВА (Россия) — Ирина Камелия Бегу (Румыния) — 7:5, 6:1

В Топ-100 вышедшего в понедельник рейтинга WTA значатся семь представительниц России и шесть — Румынии, включая первую ракетку мира Симону Халеп. То есть две страны сейчас вполне равны по силам. Турниром в Мадриде, который в этом году празднует десятилетие обладанием статуса Premier Mandatory, владеет румын — Ион Тириац. Поэтому эти состязания имеют для представительниц Румынии особое значение. И часто они играют там очень успешно. У одной только Халеп в активе 13 побед подряд и два титула в Мадриде.

ХОЧУ ЛИ Я ПРОИГРЫВАТЬ В ПЕРВОМ КРУГЕ? НЕТ

По загадочному стечению обстоятельств именно с румынками выпало играть обеим оставшимся в мадридской сетке россиянкам. Дарья Касаткина во вторник проведет поединок с Сораной Кирстей, а Шараповой довелось встречаться с представительницами этой страны и в первом, и во втором круге. Накануне российская суперзвезда уверенно переиграла Михаэлу Бузарнеску — 6:4, 6:1. А после этого зажгла на пресс-конференции.

Все началось с вопроса о том, каковы ее ожидания от Roland Garros, где она должна сыграть впервые с 2015 года. В ответ россиянка выдала длинную тираду о своих желаниях и устремлениях.

— Я прекрасно осознаю, что начинаю все с самого дна. И у меня с этим все нормально. Вы спрашиваете, хочу ли я проигрывать на ранних стадиях турниров, а потом сниматься из-за травм и не выступать по три-четыре недели? Нет, это определенно не то, чего я ожидаю и совершенно не то, чего хочу. Хочу ли стоять в рейтинге на 60−70-х позициях? Нет, не хочу. Хочу ли проигрывать в первом круге? Абсолютно нет. Вот поэтому я все еще здесь. Потому что не удовлетворена этой ситуацией и потому что продолжаю совершенствоваться, работаю над разными вещами, приспосабливаюсь, не упрямлюсь. Просто за моей следят тысячи людей. Поражения воспринимаются на другом уровне, немного тяжелее. Но все мы бываем одинаково уязвимы, иногда добиваемся успеха, иногда терпим неудачи — как в профессиональной жизни, так и в личной. Так что я не хочу оказываться в этих ситуациях. Не хочу по 10 дней ждать следующего матча. Я боец. Я хочу прибавлять и становиться лучше.

РОКОВАЯ ОШИБКА БЕГУ

Матч с Ириной Камелией Бегу представлялся более сложным испытанием, чем воскресный с Бузарнеску. У нее такой стиль игры, что она замучает кого угодно. И за Шарапову, не имевшую в последнее время достаточно практики и подрастерявшую запас уверенности в себе, честно говоря, было тревожно. Успокаивало одно: Бегу россиянка прежде не то что ни разу не проиграла — не отдала ни одного сета. Встречались они и на мадридском грунте — там Шарапова победила с разгромным счетом 6:0, 6:3. Правда, было это шесть лет назад. Играли девушки и в Тяньцзине, где россиянка впоследствии завоевала титул — единственный пока на постмельдониевом этапе карьеры.

В этот раз все началось с проигранной россиянкой подачи. Румынка в первом сете не была настроена ничего отдавать просто так — за каждое очко Шараповой приходилось биться. И она билась — искала варианты, старалась атаковать сама. Число активно выигранных очков росло, но вместе с ними росло и количество ошибок, но тут уж ничего не поделаешь. Посягать на свою подачу в этой партии россиянка больше не позволила, а сама стала подбираться к чужой. В четвертом гейме заработала, но не реализовала брейк-пойнт, а в шестом все-таки сделала брейк.

Когда казалось, что все идет к тай-брейку, при счете 5:6 и «больше» Бегу допустила ошибку, за которую, наверное, долго себя не простит. Она отлично построила розыгрыш, освободила корт для решающего удара, но отправила мяч в сетку. Следом дала двойную. Этот сетбол россиянка не реализовала, но на следующем атаковала от души и, несмотря на фантастическую оборону румынки, добилась своего — 7:5.

Вторая партия, как и первая, началась с проигранной россиянкой подачи. Но на этот раз за ней последовала скрытая «баранка». Шарапова не просто сразу сделала обратный брейк, а взяла шесть геймов подряд. У Бегу с середины сета совсем расклеилась игра, и в какой-то момент она отдала 18 мячей подряд. Уловив настроение соперницы, Шарапова своего уже не отдала — 7:5, 6:1 за 1 час 32 минуты. Только семь двойных ошибок стали ложкой дегтя для россиянки.