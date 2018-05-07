Шарапова пробилась в третий круг турнира WTA в Мадриде

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В следующем раунде соревнований россиянка встретится с победителем матча Чжан Шуай (Китай) — Кристина Младенович (Франция), их встреча завершится позднее в понедельник.

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является румынка Симона Халеп.

Шарапова дважды доходила до финала турнира в Мадриде. В 2013 году она уступила американке Серене Уильямс (1:6, 4:6), а в следующем сезоне стала победительницей, обыграв в финале Халеп (1:6, 6:2, 6:3).