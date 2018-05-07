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16:49 (мск), источник: ТАСС

Шарапова пробилась в третий круг турнира WTA в Мадриде

ТАСС, 7 мая. Россиянка Мария Шарапова со счетом 7:5, 6:1 обыграла румынку Ирину Бегу в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде. Общий призовой фонд соревнований — $7,4 млн.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В следующем раунде соревнований россиянка встретится с победителем матча Чжан Шуай (Китай) — Кристина Младенович (Франция), их встреча завершится позднее в понедельник.

Турнир в Мадриде наряду с турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами и Пекине входит в число четырех соревнований, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в женском теннисе после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира WTA. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является румынка Симона Халеп.

Шарапова дважды доходила до финала турнира в Мадриде. В 2013 году она уступила американке Серене Уильямс (1:6, 4:6), а в следующем сезоне стала победительницей, обыграв в финале Халеп (1:6, 6:2, 6:3).

Соревнования в столице Испании завершатся 13 мая.

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