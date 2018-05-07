Триумфом белорусских теннисистов завершился юниорский турнир в Пинске

На кортах городского парка отдыха в Пинске в женском одиночном разряде победительницей стала белоруска Кристина Дмитрук, обыгравшая в решающем поединке украинскую теннисистку Анастасию Соболеву (7:5, 6:0). Белоруски Анна Виноградова и Дарья Бутько уступили в своих полуфиналах и разделили 3−4-е итоговые места. В мужском одиночном разряде на таких же позициях финишировали белорусы Михаил Малахович и Данила Мороз. Победителем здесь стал поляк Марцел Камровски.

В мужском парном разряде первенствовал белорусский дуэт Даниил Остапенков / Ярослав Храмогин, у девушек не было равных белорусско-украинскому тандему Анна Виноградова / Анастасия Соболева.