Вера Лапко впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA

Подняться в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Вере Лапко позволило успешное выступление на турнире в подмосковных Химках, который она выиграла в конце прошлой недели. Это пятая победа 19-летней Лапко на турнирах под эгидой ITF. До старта соревнований в Химках 19-летняя Вера Лапко занимала 111-е место в мировом рейтинге.

Выше всех из белорусских теннисисток в рейтинге WTA стоит Арина Соболенко, у которой 46-я позиция. Александра Саснович занимает 58-е место, Виктория Азаренко находится на 98-е строке.