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10:50 (мск), источник: БЕЛТА

Вера Лапко впервые вошла в топ-100 рейтинга WTA

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко впервые в карьере вошла в первую сотню мирового рейтинга и занимает сейчас 92-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подняться в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Вере Лапко позволило успешное выступление на турнире в подмосковных Химках, который она выиграла в конце прошлой недели. Это пятая победа 19-летней Лапко на турнирах под эгидой ITF. До старта соревнований в Химках 19-летняя Вера Лапко занимала 111-е место в мировом рейтинге.

Выше всех из белорусских теннисисток в рейтинге WTA стоит Арина Соболенко, у которой 46-я позиция. Александра Саснович занимает 58-е место, Виктория Азаренко находится на 98-е строке.

На этой неделе Александра Саснович и Виктория Азаренко продолжат выступление на турнире категории «Премьер» в Мадриде с призовым фондов 6 млн евро. Арина Соболенко также играла на грунтовых кортах испанской столицы, но, успешно пройдя два квалификационных раунда, уступила на старте основного этапа.

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