Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Главное, чтобы РФ позволила выйти»: корабли НАТО в Черном море
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Алена Апина сменила имидж
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Беларусь
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
США
Германия
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Уфа
Хоккей. НХЛ
02:30
Сан-Хосе Шаркс0
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Дания
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Леванте
Футбол. Зарубежный
6.05
Марсель2
Ницца1
Хоккей. НХЛ
6.05
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Бостон Брюинз1
Футбол. Зарубежный
6.05
Барселона2
Реал2
Футбол. Зарубежный
6.05
Кальяри0
Рома1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.05
Словакия0
Швейцария2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
6.05
Латвия1
Финляндия8
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Машинное обучение поможет предупредить насилие в школах
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Эх, испортил песню, дурак». Судейский скандал в класико
Кучеров помог «Тампа Бэй» пробиться в полуфинал Кубка Стэнли
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
14Сборная России обыграла команду Франции
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
10:55 (мск), источник: Прессбол

Азаренко рассказала о своих теннисных планах на два месяца

Белоруска Виктория Азаренко рассказала о своих ближайших соревновательных планах.

Источник: РИА "Новости"

«Я сыграю в Риме, в Париже, собираюсь сыграть Мальорку и “Уимблдон”. Это точно мое расписание на ближайшие два месяца. Я узнала, что могу спокойно играть в конце апреля. В этот раз я была больше сконцентрирована на тренировках. В целом я подготовилась лучше, чем в прошлый раз. Пытаюсь войти в стабильный, размеренный режим», — цитирует Азаренко официальный сайт ВТА.

7 мая Азаренко проведет матч второго круга на турнире категории «Премьер» в Мадриде. Соперницей белоруски станет шестая ракетка мира Каролина Плишкова. Ориентировочное время начала поединка — 22.30.

 Лузерский коридор. "Барса" и "Реал" показали, но не рассказали
Чемпионат Беларуси. 6-й тур. Жодинское "Торпедо" обламывает брестское "Динамо", "Шахтер" и минское "Динамо" делят очки
Ахо обошел Капризова в гонке бомбардиров
Букмекеры оценили шансы сборной России разгромить Беларусь
«Эх, испортил песню, дурак». Судейский скандал в класико
Кучеров помог «Тампа Бэй» пробиться в полуфинал Кубка Стэнли
Тутберидзе и Медведева: мосты сожжены
Каррера прокомментировал слухи о переходе в «Ювентус»
Сборная Финляндии по хоккею разгромила Латвию в матче ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире На дорогах никогда не знаешь, что может стать причиной аварии. Наша сегодняшняя подборка наглядно это доказывает
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне Представительница России Юлия Самойлова выступит на конкурсе 10 мая
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов Поклонники растроганы публикацией телеведущего.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь