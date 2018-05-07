Азаренко рассказала о своих теннисных планах на два месяца

«Я сыграю в Риме, в Париже, собираюсь сыграть Мальорку и “Уимблдон”. Это точно мое расписание на ближайшие два месяца. Я узнала, что могу спокойно играть в конце апреля. В этот раз я была больше сконцентрирована на тренировках. В целом я подготовилась лучше, чем в прошлый раз. Пытаюсь войти в стабильный, размеренный режим», — цитирует Азаренко официальный сайт ВТА.