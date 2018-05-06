Шарапова положила конец серии неудач

Источник: Спорт-Экспресс

Мадрид (Испания). Турнир WTA Mutua Madrid Open. Призовой фонд 6 045 855 евро. Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:4, 6:1.

Мария Шарапова продолжает свою груниовую кампанию-2018. В конце мая ей предстоит впервые с 2015 года сыграть на главном земляном турнире — Roland Garros, и очень любопытно, в каком состоянии подойдет к нему двукратная чемпионка.

Перед стартом грунтового сезона россиянка вернула в команду шведа Томаса Хогстедта, который, как считается, и научил ее играть на этом прежде очень неудобном и нелюбимом покрытии.

«Что мне нравится в нем, это его рабочая этика. И я не стесняюсь вкладываться в работу. Пока у нас все складывается отлично, и я довольна тем, что мы проделали в первые недели, — сказала российская теннисистка о шведском специалисте в Штутгарте. — Между нами нет никаких формальных договоренностей. Мы двигаемся от недели к неделе».

Две недели назад в Штутгарте Мария провела трехчасовой матч против Каролин Гарсия, в котором потерпела обидное поражение.

Турнир в Мадриде, имеющий категорию Premier Mandatory и обязательный для участия всех топовых теннисисток, начинается внезапно — уже в субботу. И нередко дарит сенсации на самом старте. Так случилось и на этот раз: в первый же день с турнира вылетели Алена Остапенко и Винус Уильямс, уступившие, впрочем, весьма опасным соперницам — Ирине-Камелии Бегу и Анетт Контавейт соответственно.

Матч Марии Шараповой был отложен до воскресенья. По весьма уважительной причине — ее соперница Михаэла Бузарнеску в субботу играла в финале в Праге, где была бита в трех сетах Петрой Квитовой. С румынкой Шарапова играла лишь однажды — в Шэньчжэне на старте нынешнего сезона. Тогда россиянка отдала сопернице всего три гейма. Но грунт все же другое дело. Правда, и состояние Бузарнеску оставляло вопросы: все же играть два дня подряд в разных городах и на разных кортах тяжело даже самым большим профессионалам. При подобных переходах спотыкаются и самые яркие звезды.

В эту ловушку попала Бузарнеску. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке, нервничала, спорила с арбитром и много ошибалась. Все это, впрочем, совершенно не умаляет заслуг Шараповой. Мария показала добротный и содержательный теннис. Она не теряла концентрацию, в отличие от ряда матчей в первой части сезона, когда она мыслями будто бы находилась где-то далеко. Сейчас она выглядела уверенной в каждом своем действии — этого тоже не хватало в зимние и первый весенний месяц.

Россиянка хорошо подавала и отлично принимала, в том числе и на вылет. Она полностью владела ситуацией на корте, активно вела игру. В результате на ее счету оказалось 18 активно выигранных очков при 16 невынужденных ошибках, а у соперницы эти показатели составили 8−18.

Хотя Бузарнеску начала матч чуть увереннее — Шараповой отстоять первые подачи было сложнее. Хотя первый брейк, в шестом гейме, сделала россиянка. На первом же брейк-пойнте ей удался прием на вылет. После этого она «под ноль» взяла свою подачу и имела пару сетболов на чужой. Но именно тогда ей не удавалось принимать. Следом Мария проиграла и свой гейм — сказались три собственные ошибки. Но принимая при счете 4:5, с пятого сетбола россиянка все же завершила партию в свою пользу.

В начале второго сета Шарапова напугала соперницу несколькими подряд удачными выходами к сетке, а та подарила ей второй гейм, сделав двойную ошибку на брейк-пойнте. После этого Бузарнеску совсем расклеилась. Россиянка наращивала свое преимущество и в итоге праздновала победу — 6:4, 6:1 за 1 час 22 минуты.