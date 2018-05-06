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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова положила конец серии неудач

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Мадриде, переиграв в воскресенье румынку Михаэлу Бузарнеску — 6:4, 6:1.

Источник: Спорт-Экспресс

Мадрид (Испания). Турнир WTA Mutua Madrid Open. Призовой фонд 6 045 855 евро. Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мария ШАРАПОВА (Россия) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:4, 6:1.

Мария Шарапова продолжает свою груниовую кампанию-2018. В конце мая ей предстоит впервые с 2015 года сыграть на главном земляном турнире — Roland Garros, и очень любопытно, в каком состоянии подойдет к нему двукратная чемпионка.

Перед стартом грунтового сезона россиянка вернула в команду шведа Томаса Хогстедта, который, как считается, и научил ее играть на этом прежде очень неудобном и нелюбимом покрытии.

«Что мне нравится в нем, это его рабочая этика. И я не стесняюсь вкладываться в работу. Пока у нас все складывается отлично, и я довольна тем, что мы проделали в первые недели, — сказала российская теннисистка о шведском специалисте в Штутгарте. — Между нами нет никаких формальных договоренностей. Мы двигаемся от недели к неделе».

Две недели назад в Штутгарте Мария провела трехчасовой матч против Каролин Гарсия, в котором потерпела обидное поражение.

Турнир в Мадриде, имеющий категорию Premier Mandatory и обязательный для участия всех топовых теннисисток, начинается внезапно — уже в субботу. И нередко дарит сенсации на самом старте. Так случилось и на этот раз: в первый же день с турнира вылетели Алена Остапенко и Винус Уильямс, уступившие, впрочем, весьма опасным соперницам — Ирине-Камелии Бегу и Анетт Контавейт соответственно.

Матч Марии Шараповой был отложен до воскресенья. По весьма уважительной причине — ее соперница Михаэла Бузарнеску в субботу играла в финале в Праге, где была бита в трех сетах Петрой Квитовой. С румынкой Шарапова играла лишь однажды — в Шэньчжэне на старте нынешнего сезона. Тогда россиянка отдала сопернице всего три гейма. Но грунт все же другое дело. Правда, и состояние Бузарнеску оставляло вопросы: все же играть два дня подряд в разных городах и на разных кортах тяжело даже самым большим профессионалам. При подобных переходах спотыкаются и самые яркие звезды.

В эту ловушку попала Бузарнеску. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке, нервничала, спорила с арбитром и много ошибалась. Все это, впрочем, совершенно не умаляет заслуг Шараповой. Мария показала добротный и содержательный теннис. Она не теряла концентрацию, в отличие от ряда матчей в первой части сезона, когда она мыслями будто бы находилась где-то далеко. Сейчас она выглядела уверенной в каждом своем действии — этого тоже не хватало в зимние и первый весенний месяц.

Россиянка хорошо подавала и отлично принимала, в том числе и на вылет. Она полностью владела ситуацией на корте, активно вела игру. В результате на ее счету оказалось 18 активно выигранных очков при 16 невынужденных ошибках, а у соперницы эти показатели составили 8−18.

Хотя Бузарнеску начала матч чуть увереннее — Шараповой отстоять первые подачи было сложнее. Хотя первый брейк, в шестом гейме, сделала россиянка. На первом же брейк-пойнте ей удался прием на вылет. После этого она «под ноль» взяла свою подачу и имела пару сетболов на чужой. Но именно тогда ей не удавалось принимать. Следом Мария проиграла и свой гейм — сказались три собственные ошибки. Но принимая при счете 4:5, с пятого сетбола россиянка все же завершила партию в свою пользу.

В начале второго сета Шарапова напугала соперницу несколькими подряд удачными выходами к сетке, а та подарила ей второй гейм, сделав двойную ошибку на брейк-пойнте. После этого Бузарнеску совсем расклеилась. Россиянка наращивала свое преимущество и в итоге праздновала победу — 6:4, 6:1 за 1 час 22 минуты.

Эта победа стала для пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой с январского Australian Open. Она могла добавить оптимизма болельщикам 31-летней теннисистки, хотя противостояние с Бузарнеску едва ли можно считать показательным. Теперь Шарапова сыграет с другой представительницей Румынии — Ириной-Камелией Бегу, той самой, кто выбил из борьбы действующую чемпионку Roland Garros. Едва ли стоит заглядывать дальше следующего поединка, но там, если что, Мария может повстречаться со старой знакомой Кристиной Младенович, давней соперницей Анастасией Севастовой и чемпионкой Australian Open Каролин Возняцки. Будет интересно.

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