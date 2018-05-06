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18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова одержала первую победу с января, обыграв Бузэрнеску в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова уверенно вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1.

49
фотографий
49
фотографий
49
фотографий

Россиянка Мария Шарапова уверенно вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Шарапова выполнила 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Бузэрнеску 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. Подач навылет у Михаэлы не было.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Шарапова одержала первую победу с начала года — в январе она обыграла латвийку Анастасию Севастову во втором круге Australian Open, после чего потерпела четыре поражения подряд.
Во втором круге Шарапова, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Ириной Бегу, ранее обыгравшей латвийку Елену Остапенко (5).

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