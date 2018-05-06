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Зарина Дияс досрочно завершила выступление в Мадриде
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пройти во второй круг WTA турнира Mutua Madrid Open.
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пройти во второй круг WTA турнира Mutua Madrid Open.
В 1/32 финала наша соотечественница уступила пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 4:6, 6:2, 2:6.
Поединок продолжался 1 час 58 минут.
Пуиг выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала шесть
На счету Дияс два эйса, три двойные и пять реализованных
Следующей соперницей пуэрториканской теннисистки станет либо чешка Петра Квитова, либо украинка Леся Цуренко.