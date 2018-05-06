Зарина Дияс досрочно завершила выступление в Мадриде

В 1/32 финала наша соотечественница уступила пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 4:6, 6:2, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 58 минут.

Пуиг выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету Дияс два эйса, три двойные и пять реализованных брейк-пойнтов из 16.