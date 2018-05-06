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15:32 (мск), источник: Prosports.kz

Зарина Дияс досрочно завершила выступление в Мадриде

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пройти во второй круг WTA турнира Mutua Madrid Open.

В 1/32 финала наша соотечественница уступила пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 4:6, 6:2, 2:6.

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Поединок продолжался 1 час 58 минут.

Пуиг выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету Дияс два эйса, три двойные и пять реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей пуэрториканской теннисистки станет либо чешка Петра Квитова, либо украинка Леся Цуренко.

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