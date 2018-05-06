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15:22 (мск), источник: Прессбол

Арина Соболенко выбыла в 1/32 финала турнира в Мадриде

Белоруска Арина Соболенко (47-й номер рейтинга ВТА) выбыла в 1/32 финала турнира в Мадриде (призовой фонд — 6 045 855 евро).

Источник: РИА "Новости"

Наша соотечественница уступила американке Бернарде Пере (98 ВТА) — 4:6, 6:2, 3:6.

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