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14:49 (мск), источник: GoTennis.ru

Винус Уильямс: Не вижу причин, по которым Серена может пропустить «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о состоянии своей сестры Серены.

«Кажется, она собирается выступить в Риме, но точно я не знаю. Не думаю, что есть хоть одна причина, по которой она может пропустить Рим и Париж», — цитирует Винус Sport360.

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