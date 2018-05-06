Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Винус Уильямс: Не вижу причин, по которым Серена может пропустить «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о состоянии своей сестры Серены.
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Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о состоянии своей сестры Серены.
«Кажется, она собирается выступить в Риме, но точно я не знаю. Не думаю, что есть хоть одна причина, по которой она может пропустить Рим и Париж», — цитирует Винус Sport360.