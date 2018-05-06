Евгений Донской вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде

За 2 часа 15 минут матча Евгений сделал три эйса и один брейк, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Пьер-Юге 10 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.



Соперник Донского по первому кругу турнира в Мадриде определится позже.