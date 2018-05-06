Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Евгений Донской вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде
88-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, в финале квалификации соревнований Mutua Madrid Open взял верх над французом
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88-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, в финале квалификации соревнований Mutua Madrid Open взял верх над французом
За 2 часа 15 минут матча Евгений сделал три эйса и один брейк, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как
Соперник Донского по первому кругу турнира в Мадриде определится позже.