Евгений Донской вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина не пропускает российские корабли: реакция РФ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ольга Бузова прогулялась по Сейшелам в «цыганском» платье
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь1
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кьево0
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Торино0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Хаддерсфилд0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Олимпиец0
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки1
Факел0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник2
Енисей0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Германия
Норвегия
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17:30
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза
Лилль
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал0
Амкар2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб3
Балтика1
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
13:30
Удинезе0
Интер4
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Сампдория
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Австрия0
Россия7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Южная Корея0
Канада10
Футбол. Зарубежный
13:00
Малага0
Алавес3
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь0
Тамбов1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Словакия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Латвия
Финляндия
Футбол. Первый дивизион
11:00
Тюмень2
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Футбол. Зарубежный
22:05
Марсель
Ницца
Хоккей. НХЛ
7.05
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз2
Виннипег Джетс6
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Ольга Бузова прогулялась по Сейшелам в «цыганском» платье
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
РФ пошла на встречу с Китаем: сбывается худший кошмар США - СМИ
Псы войны: ополченец рассказал правду о Донбассе
Фоторепортажи
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
14:48 (мск), источник: GoTennis.ru

Евгений Донской вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде

88-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, в финале квалификации соревнований Mutua Madrid Open взял верх над французом Пьером-Юге Эрбером, занимающим 74-е место мирового рейтинга, — 3/6, 6/3, 7/6 (6).

За 2 часа 15 минут матча Евгений сделал три эйса и один брейк, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Пьер-Юге 10 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.

Соперник Донского по первому кругу турнира в Мадриде определится позже.

Александр Зверев стал чемпионом турнира в Мюнхене
Секрет Семинского золота
Интриги и коридоры: последнее «Класико» Иньесты
«Попал под поезд»: мир в панике от ударов Головкина
У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде нужно меняться
Почему теперь народная команда — «Локомотив», а не «Спартак»
Фернандо Торрес близок к переходу в клуб из США
АПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока сезона
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь