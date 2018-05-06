Тренер Азаренко: Виктория очень рада, что наконец может играть за пределами США
Тренер белоруски Виктории Азаренко, Вячеслав Коников, оценил нынешнее состояние своей подопечной.
Тренер белоруски Виктории Азаренко, Вячеслав Коников, оценил нынешнее состояние своей подопечной.
«Сейчас она очень счастлива. Всё хорошо, и она готова играть. Она упорно работает и очень рада, что после стольких месяцев наконец может играть за пределами Соединённых Штатов — в Мадриде и на других турнирах в Европе.
Она во многом изменилась. Сейчас она гораздо сильнее, чем даже месяц или два назад — в психологическом смысле, в плане эмоций. И она настоящий профессионал, поэтому на корте она старается забыть обо всём, кроме тенниса, и концентрироваться только на игре. Если во время тренировок
Когда она не занята теннисом, то полностью концентрируется на ребёнке. Она проводит с ним большую часть свободного времени. У неё отличный сын, он всегда смеётся", — приводит слова Коникова официальный сайт WTA.