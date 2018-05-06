Рассказываем о сценариях вручения чемпионского кубка.
Светлана Кузнецова: Поняла, что нам с тренером лучше какое-то время не работать вместе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, какие изменения происходят у неё в команде.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, какие изменения происходят у неё в команде.
«После Майами я поняла, что нам с тренером Карлосом Мартинесом лучше
Прежде у меня никогда не было операций, поэтому восстановление — это серьёзный вызов», — цитирует Светлану WTA Insider.