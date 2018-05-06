Светлана Кузнецова: Поняла, что нам с тренером лучше какое-то время не работать вместе

«После Майами я поняла, что нам с тренером Карлосом Мартинесом лучше какое-то время не работать вместе. Поэтому я пригласила в команду Гильермо Каньяса. Пока что мне всё нравится.



Прежде у меня никогда не было операций, поэтому восстановление — это серьёзный вызов», — цитирует Светлану WTA Insider.