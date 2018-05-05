Назарбаев: В каждом регионе должен быть построен теннисный центр

Источник: akorda.kz

В ходе посещения спортивного объекта Глава государства отметил, что в течение 10 лет в Казахстане были созданы все необходимые условия для развития тенниса. Число кортов увеличилось в четыре раза — с 60 до 244, с каждым годом растет и количество спортсменов, занимающихся этим видом спорта.

«Развитие тенниса обеспечивается соответствующей инфраструктурой. В каждом регионе должен быть построен теннисный центр мирового стандарта, чтобы у детей была возможность заниматься спортом и достигать профессиональных высот. Я надеюсь, что ваши воспитанники станут звездами мировой величины», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе беседы с молодыми теннисистами Президент Казахстана пожелал им всегда быть уверенными в победе, добиваться поставленных целей, проявляя упорство и спортивное мастерство.