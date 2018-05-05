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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

Назарбаев: В каждом регионе должен быть построен теннисный центр

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новый теннисный центр «Эйс» в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: akorda.kz

В ходе посещения спортивного объекта Глава государства отметил, что в течение 10 лет в Казахстане были созданы все необходимые условия для развития тенниса. Число кортов увеличилось в четыре раза — с 60 до 244, с каждым годом растет и количество спортсменов, занимающихся этим видом спорта.

«Развитие тенниса обеспечивается соответствующей инфраструктурой. В каждом регионе должен быть построен теннисный центр мирового стандарта, чтобы у детей была возможность заниматься спортом и достигать профессиональных высот. Я надеюсь, что ваши воспитанники станут звездами мировой величины», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе беседы с молодыми теннисистами Президент Казахстана пожелал им всегда быть уверенными в победе, добиваться поставленных целей, проявляя упорство и спортивное мастерство.

В теннисном центре «Эйс» имеется четыре крытых и шесть открытых кортов общей площадью 8 100 квадратных метров с твердым покрытием «хард». Здесь также расположены два тренажерных зала, медицинский пункт, раздевалки, кабинеты инструкторов, конференц-зал, пункты питания. На всех кортах установлено освещение, соответствующее международным требованиям. Это единственный теннисный центр в Алматы, который может принимать турниры уровня ATP Challenger в летнее время. Спортивный объект построен за счет средств частных инвесторов.

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