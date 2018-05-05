Кузнецова уступила Мартич в первом круге соревнований в Мадриде

Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок, реализовала оба брейк-пойнта и проиграла 5 геймов на своей подаче.