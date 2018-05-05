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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецова уступила Мартич в первом круге соревнований в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира в Мадриде уступила хорватке Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок, реализовала оба брейк-пойнта и проиграла 5 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей 27-летней Мартич, которая располагается на 40-й позиции в женской табели о рангах, станет француженка Каролин Гарсия (7).

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