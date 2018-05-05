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Кузнецова уступила Мартич в первом круге соревнований в Мадриде
Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира в Мадриде уступила хорватке Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6.
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Россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира в Мадриде уступила хорватке Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. 32-летняя уроженка
Следующей соперницей 27-летней Мартич, которая располагается на 40-й позиции в женской табели о рангах, станет француженка Каролин Гарсия (7).