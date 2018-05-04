Новак Джокович: У меня никогда не было проблем с Федерером

«У меня никогда не было проблем с ним, потому что невероятно уважаю Роджера. Он повлиял на весь мир тенниса. Я, Надаль и Маррей — люди одного поколения. Мы вместе росли, вместе стали теми, кем являемся. Нет таких людей, которых я ненавижу. Я даже слово это не использую.



Можно ли дружить с соперниками? Нужно разобраться в слове “дружба”. Нужно быть честным и уважать оппонентов. Матчи важны, призовые важны. Не думаю, что по-настоящему близкие отношения возможны. Но уважение обязано быть», — цитируют Новака «Сербские новости».