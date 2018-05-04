Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Новак Джокович: У меня никогда не было проблем с Федерером
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об отношении к швейцарцу Роджеру Федереру.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об отношении к швейцарцу Роджеру Федереру.
«У меня никогда не было проблем с ним, потому что невероятно уважаю Роджера. Он повлиял на весь мир тенниса. Я, Надаль и Маррей — люди одного поколения. Мы вместе росли, вместе стали теми, кем являемся. Нет таких людей, которых я ненавижу. Я даже слово это не использую.
Можно ли дружить с соперниками? Нужно разобраться в слове “дружба”. Нужно быть честным и уважать оппонентов. Матчи важны, призовые важны. Не думаю, что