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16:41 (мск), источник: GoTennis.ru

Александр Зверев продолжает защиту титула в Мюнхене

Третья ракетка мира, немец Александр Зверев, переиграл своего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 62-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/2 в четвертьфинале турнира в Мюнхене.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время 21-летний Зверев выполнил семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 28-летний Штруфф пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу Александра.

В полуфинале соревнований BMW Open Зверев скрестит ракетки с корейцем Хён Чоном.

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