Александр Зверев продолжает защиту титула в Мюнхене

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время 21-летний Зверев выполнил семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 28-летний Штруфф пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу Александра.