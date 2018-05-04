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Александр Зверев продолжает защиту титула в Мюнхене
Третья ракетка мира, немец Александр Зверев, переиграл своего соотечественника
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Третья ракетка мира, немец Александр Зверев, переиграл своего соотечественника
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время 21-летний Зверев выполнил семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
В полуфинале соревнований BMW Open Зверев скрестит ракетки с корейцем Хён Чоном.