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12:11 (мск), источник: GoTennis.ru

Давид Феррер пропустит соревнования в Мадриде впервые за 16 лет

Испанец Давид Феррер впервые за 16 лет не сыграет на «Мастерсе» в Мадриде.

Спортсмен дебютировал на турнире в 2003 году. Отметим, что Давид не провёл ни одного грунтового турнира в этом сезоне.

Также соревнования Mutua Madrid Open пропустит люксембуржец Жиль Мюллер.

В основной сетке турнира этих спортсменов заменят немец Ян-Леннард Штруфф и итальянец Паоло Лоренци.

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