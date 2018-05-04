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Давид Феррер пропустит соревнования в Мадриде впервые за 16 лет
Испанец Давид Феррер впервые за 16 лет не сыграет на «Мастерсе» в Мадриде.
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Испанец Давид Феррер впервые за 16 лет не сыграет на «Мастерсе» в Мадриде.
Спортсмен дебютировал на турнире в 2003 году. Отметим, что Давид не провёл ни одного грунтового турнира в этом сезоне.
Также соревнования Mutua Madrid Open пропустит люксембуржец Жиль Мюллер.
В основной сетке турнира этих спортсменов заменят немец