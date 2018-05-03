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С. Уильямс снялась с турнира в Мадриде
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в турнире в Мадриде (Испания), сообщили организаторы соревнований.
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в турнире в Мадриде (Испания), сообщили организаторы соревнований.
Также Уильямс не сможет сыграть на благотворительном
«Сожалеем, что Серена не сможет сыграть. Желаем ей скорейшего восстановления. Она является одной из величайших чемпионок в нашем виде спорта, её появление на турнире всегда превращает соревнования в настоящее зрелище. Надеемся, что в будущем она вернётся в Мадрид», — цитирует
Уильямс выигрывала турниры в Мадриде в 2012 и 2013 годах.