С. Уильямс снялась с турнира в Мадриде

Также Уильямс не сможет сыграть на благотворительном мини-турнире. Её место на мероприятии займёт соотечественница Коко Вандевей.

«Сожалеем, что Серена не сможет сыграть. Желаем ей скорейшего восстановления. Она является одной из величайших чемпионок в нашем виде спорта, её появление на турнире всегда превращает соревнования в настоящее зрелище. Надеемся, что в будущем она вернётся в Мадрид», — цитирует пресс-служба соревнований турнирного директора.