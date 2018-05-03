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11:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Маррей снялся с «Ролан Гаррос»

Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в турнире «Роллан Гаррос».

Источник: Reuters

30-летний спортсмен не восстановился после операции на бедре, поэтому он не вернётся на корт во время сезона турниров на грунте.

Возвращение Маррея на корт ожидается в июне. Спортсмен подтвердил участие в турнире в Розмалене (Нидерланды). Британец рассчитывает через участие в этом соревновании лучше подготовиться к Уимблдону.

Маррей участвовал в «Роллан Гаррос» 10 раз в своей карьере. В 2016 году он дошёл до финала, но уступил Новаку Джоковичу. Кроме того, четырежды британец выходил в полуфинал. Место Маррея в списке участников «Роллан Гаррос» займёт британец Кэмерон Норри.

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