Маррей снялся с «Ролан Гаррос»

Источник: Reuters

30-летний спортсмен не восстановился после операции на бедре, поэтому он не вернётся на корт во время сезона турниров на грунте.

Возвращение Маррея на корт ожидается в июне. Спортсмен подтвердил участие в турнире в Розмалене (Нидерланды). Британец рассчитывает через участие в этом соревновании лучше подготовиться к Уимблдону.