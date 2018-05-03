Лидия Морозова и Михаэла Бузарнеску вышли в финал теннисного турнира в Праге

В четвертьфинальном матче Лидия Морозова и Михаэла Бузарнеску в упорной борьбе переиграли американско-мексиканский дуэт Дезайр Кравчик / Джулиана Олмос — 6:3, 4:6, 10:8. В игре за выход в финал белорусско-румынская пара должна была встретиться с чешским тандемом Барбора Штефкова / Барбора Стрыцова, но соперницы снялись с соревнований. Таким образом, в решающем матче Лидия Морозова и Михаэла Бузарнеску сыграют с победителем второго полуфинала, в котором чешки Андреа Главачкова и Рената Ворачова сегодня будут соперничать с американско-чешским тандемом Николь Меличар / Квета Пешке.