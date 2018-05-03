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09:19 (мск), источник: БЕЛТА

Лидия Морозова и Михаэла Бузарнеску вышли в финал теннисного турнира в Праге

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и румынка Михаэла Бузарнеску вышли в финал парного разряда на турнире в Праге с призовым фондом $226 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном матче Лидия Морозова и Михаэла Бузарнеску в упорной борьбе переиграли американско-мексиканский дуэт Дезайр Кравчик / Джулиана Олмос — 6:3, 4:6, 10:8. В игре за выход в финал белорусско-румынская пара должна была встретиться с чешским тандемом Барбора Штефкова / Барбора Стрыцова, но соперницы снялись с соревнований. Таким образом, в решающем матче Лидия Морозова и Михаэла Бузарнеску сыграют с победителем второго полуфинала, в котором чешки Андреа Главачкова и Рената Ворачова сегодня будут соперничать с американско-чешским тандемом Николь Меличар / Квета Пешке.

На турнире в подмосковных Химках с призовым фондом $100 тыс., белорусская теннисистка Вера Лапко (111-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинале одиночного разряда сыграет с представительницей Израиля Юлией Грушко (303).

Также сегодня на мужском турнире в Мюнхене (призовой фонд — 450 тыс. евро) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в матче за выход в полуфинал парного разряда встретятся с немецким дуэтом Тим Пюц / Ян-Леннард Штруфф.

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