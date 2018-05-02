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22:23 (мск), источник: GoTennis.ru

Новак Джокович: Из-за недавних результатов я потерял уверенность в собственных силах

Серб Новак Джокович признался, что потерял уверенность в собственных силах после серии поражений.

«Я всегда верил в себя. Именно поэтому мне удалось реализовать всё, о чём я мечтал в детстве. Однако из-за недавних результатов я потерял уверенность в собственных силах. Тем не менее, я сделаю всё, чтобы вновь поверить в себя. Мне нужно выиграть несколько поединков и провести один успешный турнир, чтобы всё вернулось на свои места.

В прошлом мне приходилось преодолевать определённые трудности, но сейчас у меня самый сложный период в карьере. Что ж, это тоже часть моей обучения, — приводит слова Джоковича Reuters.

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