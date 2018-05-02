Новак Джокович: Из-за недавних результатов я потерял уверенность в собственных силах

«Я всегда верил в себя. Именно поэтому мне удалось реализовать всё, о чём я мечтал в детстве. Однако из-за недавних результатов я потерял уверенность в собственных силах. Тем не менее, я сделаю всё, чтобы вновь поверить в себя. Мне нужно выиграть несколько поединков и провести один успешный турнир, чтобы всё вернулось на свои места.