Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Новак Джокович: Из-за недавних результатов я потерял уверенность в собственных силах
Серб Новак Джокович признался, что потерял уверенность в собственных силах после серии поражений.
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Серб Новак Джокович признался, что потерял уверенность в собственных силах после серии поражений.
«Я всегда верил в себя. Именно поэтому мне удалось реализовать всё, о чём я мечтал в детстве. Однако
В прошлом мне приходилось преодолевать определённые трудности, но сейчас у меня самый сложный период в карьере. Что ж, это тоже часть моей обучения, — приводит слова Джоковича Reuters.