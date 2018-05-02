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16:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты в Кубке Дэвиса сыграют с командой России в Москве

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты первый раунд плей-офф I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сыграют с командой России в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

Матч состоится на Малой спортивной арене «Лужники» 14—15 сентября. Россияне выбрали для будущей встречи покрытие «хард». Начало матчей в первый день встречи, 14 сентября, — в 16.00, на следующий день начнут борьбу в 14.00.

Команда России со счетом 1:3 уступила оппонентам из Австрии, и теперь 14—15 сентября примет на домашних кортах сборную Беларуси. В начале февраля наши игроки проиграли также австрийцам со счетом 0:5.

Белорусские и российские теннисисты ранее в Кубке Дэвиса встречались один раз. В феврале 2004 года в 1/8 финала Кубка Дэвиса Мировой группы на корте, установленном в минском Футбольном манеже, хозяева одолели гостей со счетом 3:2. Третий, победный балл в копилку сборной принес Владимир Волчков, обыграв Михаила Южного со счетом 7:5, 6:2, 6:4.

В последнее время мужская сборная России по теннису испытывает определенные трудности — последнюю победу нашим соперникам удалось одержать в сентябре 2016 года. Россияне в Кубке Дэвиса уступили Сербии (1:4), Венгрии (1:3) и недавно Австрии (1:3). Белорусы за два последних года одержали две победы: над Румынией — 3:2 и Австрией — 3:1, а также потерпели два поражения: от Швейцарии — 2:3 и Австрии — 0:5.

Победитель матча Россия-Беларусь сохранит место в I группе Евро-Африканской зоны и начнет сезон 2019 года с первого раунда, проигравшая команда в этом матче в октябре 2018-го будет бороться со сборной Словакии за сохранение прописки в группе.

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