Федерер сыграет на турнире в Штутгарте

Источник: Reuters

Швейцарец пропускает сезон на грунте, чтобы лучше подготовиться к турнирам на траве.

Третий год подряд Федерер примет участие в трёх турнирах на траве. Он сыграет в Галле, примет участие в Уимблдоне и турнире в Штутгарте, сообщает Tennis World USA.