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12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер сыграет на турнире в Штутгарте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о намерении принять участие в турнире в Штутгарте, который будет проходить с 11 по 17 июня.

Источник: Reuters

Швейцарец пропускает сезон на грунте, чтобы лучше подготовиться к турнирам на траве.

Третий год подряд Федерер примет участие в трёх турнирах на траве. Он сыграет в Галле, примет участие в Уимблдоне и турнире в Штутгарте, сообщает Tennis World USA.

Швейцарец не участвует в соревнованиях с турнира в Майами, где он в марте уступил Танаси Коккинакису. Изначально Федерер не планировал ехать в Штутгарт, отказавшись от продления контракта. Но затем организаторы и представители теннисиста сумели прийти к соглашению.

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