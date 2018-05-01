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19:05 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович проиграла в 1-м круге теннисного турнира в Праге

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в первом матче на турнире в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке одиночного разряда Саснович, у которой 55-е место в мировом рейтинге, уступила 74-й ракетке планеты чешке Кристине Плишковой в двух сетах — 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Белоруска Лидия Морозова и румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску вышли во второй раунд парного разряда, в котором сыграют с американско-мексиканским тандемом Дезайр Кравчик / Джулиана Олмос.

На турнире в подмосковных Химках белоруска Вера Лапко (111-й номер рейтинга WTA) во втором круге одиночного разряда встретится с россиянкой Ольгой Дорошиной (312).

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